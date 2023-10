La Nuova Igea Virtus esulta per la vittoria nel derby di serie D. 2 a 1 il successo dei giallorossi al “Fresina” contro un Città di Sant’Agata che dall’altra parte recrimina per una supremazia non concretizzata, specie nel primo tempo, e schiuma rabbia per un paio di episodi aspramente contestati nei confronti del direttore di gara.

Con il neo tecnico Di Gaetano in tribuna, in attesa della presentazione ufficiale prevista per martedì, l’Igea prima soffre sotto i colpi di Aquino, con le occasionissime di Carrozzo e Marcellino sventate dall’ottimo Staropoli, poi alla mezz’ora passa. Isgrò sfrutta un errore in copertura di Esposito, s’invola in area di rigore e fa secco Iovino. A fine primo tempo, proteste dei santagatesi per un presunto fallo di mani di Nunez in area.

Nel secondo tempo il raddoppio dell’Igea dopo 10’ porta la firma di Longo che da fuori area s’inventa un fendente che s’insacca all’angolino basso alla destra del portiere di casa. Il Città di Sant’Agata sembra alle corde ma si rialza e riapre subito il match con la rete di Mincica al 13’, che sottoporta gira al primo palo un cross di Cavalli.

In finale di gara è palpitante, con il Città di Sant’Agata che prova l’assalto per rimettere in equilibrio il risultato ma trova sulla propria strada il muro giallorosso ed ancora un grande Staropoli in giornata di grazia. Al 39’ santagatesi inferociti per l’atterramento in area di Capogna da parte di Nunez non ravvisato dall’arbitro.

Finisce con il tripudio dei supporter barcellonesi giunti a Sant’Agata, con l’Igea che balza a quota 13 scavalcando proprio i santagatesi, fermi a 12 punti. Nel prossimo turno, Igea Virtus al “D’Alcontres-Barone” contro il Ragusa, Città di Sant’Agata che invece farà visita alla Fenice Reggio Calabria. FOTO: CALOGERO LIBRIZZI CITTA’ DI SANT’AGATA