La Mamertina viene beffata ed è raggiunta nel finale sull’1-1 in casa dalla capolista Saponarese, nella gara della quarta giornata del Campionato di Seconda Categoria Girone C.

La formazione galatese sbaglia nella prima frazione di gioco un calcio di rigore con Mattia Pizzuto, passa in vantaggio con lo stesso Pizzuto in apertura di ripresa, ma viene raggiunta nel finale all’88’ da una rete di Gabriele Bertino. La Saponarese rimane in vetta alla classifica con 10 punti, ma viene raggiunta dal Rometta Marea, mentre la Mamertina sale a 6 punti, in compagnia di Club Sportivo Oliveri e Provinciale.

La prima azione pericolosa del match arriva al 12′ con la Saponarese che si prova con Bertino, ma la sua conclusione finisce a lato. Risponde la Mamertina al 14′ con Pizzuto, che penetra in area di rigore, ma al momento del tiro viene anticipato in corner da un difensore avversario. Sugli sviluppi del calcio d’angolo Marco La Torre va vicino al vantaggio con un colpo di testa, che si perde di poco a lato. Al 16′ anche la Saponarese sfiora il vantaggio con Bertino, che supera il portiere locale Bontempo con un pallonetto, ma il difensore Sirna salva sulla linea. Lo stesso Sirna al 19′ nell’altra area spreca una ghiotta occasione per il vantaggio, con una semi rovesciata che viene salvata sulla linea di porta dal portiere ospite Venuto. Al 30′ la Mamertina spreca la più nitida occasione da rete della prima frazione di gioco, fallendo un calcio di rigore; dal dischetto si presenta Pizzuto che si fa respingere il penalty da Venuto, al terzo rigore stagionale parato.

In apertura di ripresa la Mamertina passa subito in vantaggio al 46′ con Mattia Pizzuto, che si riscatta dopo il rigore fallito. La compagine galatese trova l’1-0 al terzo tentativo, dopo che Venuto si era salvato su Sirna e sullo stesso Pizzuto. Al 67′ doppia occasione per la Mamertina, con Venuto che respinge due conclusioni di Parafioriti e Pizzuto. La Saponarese riesce a pareggiare l’incontro all’88’ con Gabriele Bertino, che anticipa il portiere Bontempo in uscita e insacca per il definitivo 1-1. La squadra ospite protesta al 92′ per un possibile fallo in area avversaria, ma il direttore di gara Buda di Messina lascia correre e anzi estrae un cartellino rosso per un membro della panchina della Saponarese.

Il Rometta Marea raggiunge in vetta la Saponarese, grazie alla vittoria esterna 4-1 contro il Ficarra, grazie alle reti di Comunale, Massimo Amendolia, Ivan Amendolia e Arnò. Pareggio 0-0 tra Club Sportivo Oliveri e Fitalese, mentre il Tortorici è stato sconfitto 1-0 dalla Virtus Rometta, per via della rete di Lisa.