Il Monforte San Giorgio asfalta 6-1 in casa la Folgore Milazzo, nella partita della quarta giornata del Campionato di Prima Categoria Girone C e rimane in vetta alla classifica a punteggio pieno con 12 punti.

La capolista si è imposta grazie al poker di Alessandro Venuti e alle reti di Daniele Milano e Giovanni Murò; il Monforte San Giorgio sarà impegnato Mercoledì 18 Ottobre contro il Torregrotta, nel primo turno di Coppa Sicilia.

In seconda posizione con 10 punti si trovano appaiate Riviera Nord e Città di Villafranca; il Riviera Nord ha vinto in trasferta 1-0 contro il Rodì Milici, grazie alla rete decisiva di De Marco, mentre il Città di Villafranca ha superato in casa 3-0 il Melas, con la doppietta di Ruggeri e il gol di Di Vincenzo.

Vittorie anche per Pro Falcone e Stefano Catania, mentre sono terminati in pareggio 1-1 i match Nuova Peloro-Lipari e Terme Vigliatore-ORSA Promosport. Il Pro Falcone ha superato 2-1 in trasferta il Real Gescal con la doppietta di Siragusano, mentre primo successo stagionale per lo Stefano Catania, che ha battuto in casa 2-1 il Torregrotta.