in Milazzo , Sport

Calcio, Eccellenza B: Giornata nera per le messinesi del girone

Per Milazzo e Acquedolcese sconfitte a domicilio, cadono in esterna Nebros e Messana. Per la Jonica solo un pari

- Benedetto Orti Tullo Tempo di lettura: 1 minuto

Quella appena conclusasi non sarà certo ricordata come la migliore giornata delle messinesi impegnate nel girone B del campionato di Eccellenza. La Nebros è stata sconfitta per 20 in casa dell’Enna in virtù delle reti di Cocimano al 28’ su calcio di rigore e Vitelli al 49’. Cade in casa il Milazzo battuto a domicilio dal Gela con il più classico dei risultati. A segno Alves al 46’ e Lo Giudice al minuto 65. Sconfitta interna anche per il RoccAcquedolcese con il Santa Croce che conquista l’intera posta in palio grazie alle reti di Figini al 17’ e Bryan al 30’. Male anche la Messana che, a tre minuti dal termine, cede le armi alla Leonfortese. Decide una rete di Maltese. La Jonica fa 1-1 con il Paternò. I santateresini erano però andati in svantaggio in virtù della rete messa a segno da Greco al 57’, La rete del pari è di Carastoian al 76’. Gli altri risultati: Atletico Catania 1994-Leonzio 0-0, Modica-Mazzarrone 4-1, Fc Misterbianco-Real Siracusa 1-1 FOTO: FACEBOOK MESSANA 1966 Leggi anche Milazzo: ITT Majorana, l’alunno Gianluigi Scibilia vince il Trofeo ciclistico Città di Paternò Milazzo: Sport e stili di vita, presentato al Comune Progetto Erasmus+

Vuoi rimanere aggiornato? Iscriviti al canale Telegram