Vittorie per Futura Brolo e Orlandina, rispettivamente contro Nasitana e Real Casale, e pareggio a reti bianche tra Sfarandina e Sinagra, nelle gare della quarta giornata del Campionato di Prima Categoria Girone B.

La Futura si è imposta in casa 4-1 sulla Nasitana (nella foto la formazione locale) con le reti di Arasi, Scaffidi Argentina, Masi e Lenzo (inutile per la Nasitana il gol di Fazio), mentre l’Orlandina ha battuto con lo stesso risultato, ma in trasferta, il Real Casale. L’Orlandina è attualmente terza in classifica con 8 punti, insieme a Sinagra e Sfarandina, mentre la Futura Brolo si trova a una lunghezza di distanza con 7 punti.

In vetta a punteggio pieno con 12 punti rimane il Bagheria, che ha battuto in trasferta 2-0 il Villabate (nella foto) con la doppietta di Russo. In seconda posizione si isola da solo con 10 punti il Comprensorio del Tindari, dopo il successo casalingo 2-1 contro il Città di Castellana, grazie alle reti di Adamo e Di Luca.