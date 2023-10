Con una splendida rete messa a segno da Plescia, il Messina batte il Giugliano e raccoglie tre punti preziosi al termine di un match equilibrato.

Gli ospiti si sono resi pericolosi in avvio colpendo un palo con Gladestony Da Silva. Poi l’episodio che ha deciso l’incontro con Frisenna che ha messo in mezzo per Plescia che batte il portiere avversario con il colpo dello scorpione.

Gli ospiti ci provano nel finale a riequilibrare le sorti del match. Nocciolini prima causa l’inferiorità numerica giallorossa con l’espulsione di Pacciardi a due minuti dal termine del tempo regolamentare, poi impegna severamente Fumagalli. Sei interminabili minuti di recupero al termine dei quali il Messina può far festa con il suo pubblico. FOTO: ACRMessina1900.it