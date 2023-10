Il Valdinisi Calcio ha surclassato 5-0 in trasferta il Santa Domenica Vittoria, nell’incontro della sesta giornata del Campionato di Promozione Girone C.

La formazione di Santa Teresa di Riva si è imposta con la doppietta di Arena e le reti di Ventra, Ghartey e La Rocca; con questa vittoria il Valdinisi si trova al quinto posto in classifica con 9 punti, insieme a Città di Aci Sant’Antonio, Aci e Galatea e Real Suttano.

In vetta con 16 punti rimane la Polisportiva Nicosia, grazie alla vittoria casalinga 3-0 contro il Villarosa San Sebastiano; per la capolista sono andati a segno Checa Rodriguez, Edosomwan e Garriga. Per le altre messinesi pareggio 0-0 della Polisportiva Sant’Alessio contro il Città di Aci Sant’Antonio, mentre il Kaggi è stato sconfitto in trasferta 2-0 dal Risposto, per via della doppietta di Fisichella.