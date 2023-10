Il Rosmarino ha battuto in trasferta 3-1 il Valle del Mela, nel match valido per la sesta giornata del Campionato di Promozione Girone B, e raggiunge così in vetta alla classifica con 15 punti la Polisportiva Gioiosa e l’Aquila Bafia.

La formazione di Militello Rosmarino si è imposta grazie alle reti di Rosario Iuculano all’8′, di Salvatore Oddo al 75′ e di Giuseppe Cangemi al 91′; inutile nel finale il gol locale di Rasà. Se il Rosmarino si trova in prima posizione, il Valle del Mela si posiziona al momento settimo con 7 punti, in compagnia del San Fratello e dell’Aluntina.

Negli altri incontri odierni successo del Città di Mistretta, mentre hanno pareggiato 2-2 Nuova Azzurra Fenice e San Fratello. Il Città di Mistretta ha superato 2-0 in trasferta il Lascari-Cefalù e, con questa vittoria, raggiunge il Città di Galati in quinta posizione con 11 punti; invece nell’incontro tra Nuova Azzurra e San Fratello sono andati a segno Sottile e Longo per i locali, e Giordano e Parisi per gli ospiti.