A.S.D. Nuova Igea Virtus comunica di aver affidato a Francesco Di Gaetano l’incarico di responsabile tecnico della prima squadra.

Il nuovo allenatore giallorosso ha sottoscritto il contratto che lo legherà alla squadra di Barcellona Pozzo di Gotto fino al termine della stagione sportiva 2023/2024. Francesco “Ciccio” Di Gaetano, cinquantenne palermitano, ex attaccante, dopo una lunga ed importante carriera da calciatore, inizia ad allenare come vice di mister Roberto Boscaglia a Trapani.

Tra il 2008 e il 2015 conta oltre duecento panchine come vice allenatore (promozione dalla C alla B con i granata). L’anno seguente riceve l’incarico di capo allenatore della formazione Primavera del Trapani, dopodiché guida in ordine i progetti di Paceco (serie D), Biancavilla (promozione dall’Eccellenza alla serie D), Palazzolo ed Akragas. A Cittanova e Santa Maria segna due ottime stagioni in serie D.