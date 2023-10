Trent’anni di solidarietà, 30 anni di donazioni, 30 anni di Avis. Era il 1993 quando a Capo d’Orlando nasceva la sezione Comunale dell’Associazione Volontari Italiani Sangue.

Tre decadi in cui le oltre 8.500 sacche di sangue raccolte dai donatori iscritti all’associazione paladina hanno contribuito a salvare la vita di chiunque, per svariati motivi, avesse bisogno di una trasfusione, ma anche a far diventare adulti tanti bambini talassemici ed a consentire loro una vita dignitosa.

Un traguardo festeggiato insieme a tantissimi donatori dell’Avis orlandina, alle altre Avis Comunali del messinese ed alle alte cariche provinciali e regionali.

Una giornata di festa, ma anche di confronto, iniziata in mattinata a Capo d’Orlando con il corteo fino al Salone Cristo Re, dove si è svolto un incontro in cui si è ripercorsa la storia dell’Avis orlandina, fin dalla sua fondazione fortemente voluta da Franco Previte, e si sono affrontate le problematiche relative ai disagi nelle organizzazioni delle giornate di raccolta di sangue, oltre agli importanti consigli relativi alla nutrizione a cura della dottoressa Francesca Ceraolo.

A seguire la Santa Messa nella Chiesa Cristo Re, animata dall’Avis di Capo d’Orlando, prima di concludere con alcuni momenti di spensieratezza al Ristorante “La rosa dei venti” di San Marco d’Alunzio.

Una bellissima domenica in cui al centro c’è stata l’importanza della solidarietà e della generosità dei volontari che, oltre a donare il loro tempo per una giusta causa, donano anche una parte di sé.

“30 anni di Avis significano tanto impegno nostro e dei direttivi che ci hanno preceduto – ha detto il Presidente dell’Avis Comunale di Capo d’Orlando, Pippo Parrino -, oggi siamo tanto emozionati, e l’emozione scaturisce dalla passione che ci mettiamo nel donare il nostro tempo ad una realtà come l’Avis, e quindi a coloro che hanno bisogno di aiuto”.

“Un traguardo stupendo per un’Avis comunale che continua a crescere rapidamente ed esponenzialmente – dice Salvatore Calafiore, Presidente dell’Avis Regionale Sicilia -, e questo grazie all’impegno dei membri del direttivo, che non lesinano attenzioni e partecipazione e non fanno mancare il loro tempo a disposizione dei donatori. Nell’ultimo periodo le istituzioni ci stanno abbandonando, quindi senza la nostra organizzazione ed il nostro tempo sarebbero grossi guai per la sanità in Italia”.

“Oggi rafforziamo la nostra consapevolezza che siamo dei volontari che hanno fatto una scelta di vita che salva altre vite”, sono le parole del Presidente Provinciale dell’Avis di Messina, oltre che vicepresidente dell’Avis di Capo d’Orlando, Marco Rocca, “questo è qualcosa che crea tra di noi un forte e profondo legame che è difficile da sciogliere”.