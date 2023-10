Un super Città di Galati ha espugnato lo Stadio Comunale “Gaetano Scirea” di Santa Lucia del Mela, imponendosi 5-3 contro la Pro Mende nel match valido per la sesta giornata del Campionato di Promozione Girone B.

La formazione galatese, guidata da mister Calogero Vicario, si riscatta subito dopo la sconfitta casalinga con l’Atletico Messina e supera gli avversari, grazie alle doppiette di Emanuele Serio e Davide Vicario, e alla prima rete stagionale di Enrico Parafioriti. Con questa vittoria il Città di Galati si trova al quinto posto in classifica con 11 punti, a 4 lunghezze di distanza dalle capoliste Polisportiva Gioiosa e Aquila Bafia; invece la Pro Mende rimane con 3 punti in ultima posizione, in compagnia di Atletico Messina, Nuova Azzurra Fenice e Lascari-Cefalù.

La Pro Mende passa in vantaggio al 5′ con Biagio Carini, che approfitta di una disattenzione e supera con un pallonetto il portiere ospite Crimaldi. Il Città di Galati pareggia i conti all’11’ con un preciso stacco di testa di Emanuele Serio, che non lascia scampo all’estremo difensore locale Benfatta. Carini impegna Crimaldi al 26′, ma poi sono gli ospiti a rendersi pericolosi. Al 28′ Benfatta respinge in corner un colpo di testa di Serio, su punizione di Protopapa, mentre al 29′ lo stesso Benfatta blocca a terra un tiro a giro di Vicario. Al 31′ arriva il 2-1 del Città di Galati; a siglarlo è Davide Vicario, che insacca a porta sguarnita dopo un pallonetto di Serio, che aveva scavalcato il portiere Benfatta. Nell’occasione proteste dei giocatori della Pro Mende con uno dei due assistenti del direttore di gara, in quanto secondo il loro parere bisognava segnalare un offside. I locali trovano il 2-2 al 34′, con una punizione dal limite dell’area di Salvatore Trovato.

In apertura di ripresa il Città di Galati si rende pericoloso con Mattia Protopapa, che penetra in area di rigore e poi protesta per un possibile fallo di rigore, ma l’arbitro lascia correre. Al 53′ grande intervento del portiere ospite Crimaldi, che si supera su una conclusione ravvicinata di Trovato. Al 58′ Enrico Parafioriti porta di nuovo avanti il Città di Galati, con un gran tiro sotto l’incrocio dei pali che non lascia scampo a Benfatta. La Pro Mende pareggia al 62′, con una punizione dal limite di Trovato che viene deviata da un difensore. Il Città di Galati segna il 4-3 al 67′ con Davide Vicario, che sigla la sua doppietta personale ribadendo in rete, dopo un salvataggio sulla linea di un difensore su un tiro di Eric Campisi. Al 69′ Serio parte in contropiede, ma Benfatta si salva. Al 71′ la Pro Mende va vicina al pareggio con una punizione dal vertice destro dell’area di Trovato, che viene deviata sulla traversa da Crimaldi. Un minuto dopo la Pro Mende rimane in dieci uomini, per l’espulsione ai danni di Mendolia. Il Città di Galati colpisce una clamorosa traversa con Enrico Parafioriti al 76′, mentre Serio va vicino alla rete al 78′ e al 79′. All’89’ anche il Città di Galati resta in inferiorità numerica, per la doppia ammonizione ai danni del capitano Truglio. Il Città di Galati segna il definitivo 5-3 al 99′, in pieno recupero, con Emanuele Serio (anche per lui doppietta); l’attaccante ospite sfonda sulla fascia sinistra e poi sorprende Benfatta con un tiro sul primo palo.

Nel big match di giornata la Polisportiva Gioiosa ha battuto 1-0 in casa l’Aquila Bafia; le due squadre sono adesso appaiate in testa alla classifica con 15 punti. L’incontro odierno è stato deciso dalla rete di Zurka, che è valsa la prima sconfitta stagionale per l’Aquila. Negli altri anticipi di Sabato vittorie per la Santangiolese e la Nuova Rinascita Patti; la Santangiolese ha superato in casa 3-1 l’Aluntina con la doppietta di Tuccio e la rete di Spinella, mentre la Nuova Rinascita ha sconfitto in trasferta 2-1 l’Atletico Messina.