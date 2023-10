Un appuntamento ormai consolidato che da anni ottiene apprezzamenti da parte del pubblico.

Anche quest’anno il teatro Trifiletti accoglierà la stagione concertistica “Milazzo Classica” promossa dai musicisti Elvira Foti e Roberto Metro. Un cartellone quello che hanno reso noto i promotori che conferma la qualità dell’offerta proposta anche quest’anno.

I concerti prenderanno il via a gennaio con un omaggio ai Beatles, per concludersi a maggio con un Coro Gospel. In mezzo tanti altri spettacoli di qualità: dal Flamenco al Tango, dalle Colonne sonore del Cinema Italiano al Classicismo viennese, dalle musiche dei film di Walt Disney ad un Recital Lirico (con Arie d’opera e Canzoni napoletane).

Inoltre, ad aprile un’orchestra da camera accompagnerà due magnifici solisti nell’esecuzione delle Otto Stagioni, ossia le quattro (ben più note) di Vivaldi e le quattro di Piazzolla, in un confronto fra Musica Barocca e Tango.

Infine, ci sarà l’importante ritorno della vocalist Sabrina Gasparini e del violinista Gentjan Llukaci, artisti espressamente richiesti dal pubblico dopo il grande successo ottenuto nella loro precedente “performance” dell’anno scorso.

Come sempre saranno organizzati nelle ore mattutine appuntamenti per le scuole.