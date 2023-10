Sono in corso lavori di ristrutturazione presso il campanile della Chiesa della frazione barcellonese di Centineo.

Il campanile era risultato danneggiato dalle fortissime raffiche del vento di Scirocco che ha investito la zona nello scorso mese di maggio che ha causato la caduta di intonaco e calcinacci, danneggiando anche la copertura di tegole, la cui rottura ha favorito infiltrazioni di acqua piovana. Pertanto la Parrocchia, guidata dal sacerdote Giovanni Sottile, si è messa in moto per provvedere alla ristrutturazione e soprattutto messa in sicurezza del manufatto.

Sul campanile si sta lavorando alacremente per rimuovere le parti ammalorate e procedere al ripristino. I lavori sono finanziati dalla parrocchia e dalla Curia Arcivescovile con i fondi dell’otto per mille.