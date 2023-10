In un autunno che sembra un’estate infinita, le Isole Eolie continuano ad essere meta di Vip. Nei giorni scorsi sono arrivati anche la conduttrice televisiva Diletta Leotta con il compagno Loris Karius, portiere del Newcastle.

Sono arrivati in aliscafo da Milazzo, portando la loro piccola Aria e la mamma di Diletta. Qualche giorno per godere delle meravigliose giornate che il meteo sta regalando alla Sicilia. Tra qualche tuffo e qualche giro in barca, la coppia ha visitato i luoghi più incantevoli, immortalando momenti speciali con alcune belle foto “affidate” ai social.