Un’invasione pacifica è pronta a riversarsi sulle strade di Messina. Sono stati presentati oggi a piazza Duomo i primi 110 monopattino elettrici e bici a pedalata assistita che potranno essere noleggiati.

Al momento sono 76, ma a breve saranno disponibili 115 monopattini e 50 e bike dell’impresa Elerent. Per utilizzarli basterà scaricare l’app Elerent, registrarsi ed inquadrare il qr code presente su ciascun mezzo. Si potranno utilizzare nel perimetro cittadino al costo di 25 cents al minuto per i monopattini e 30 per le bici, con un euro iniziale per lo sblocco, e due ore di autonomia.

Intenzione dell’amministrazione è di dotare la città di mille mezzi (assicurati, era uno dei requisiti del bando e una recente previsione del codice della strada, molti dei quali da posizionare nei parcheggi d’interscambio, per incentivare i messinesi, per il momento piuttyosto restii, ad utilizzarli per recarsi al centro.