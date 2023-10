L’influenza dell’alta pressione continua a farsi sentire garantendo condizioni di tempo stabile e soleggiato ovunque.

I cieli saranno in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata. Le temperature saranno stazionarie. Venti moderati dai quadranti nord-occidentali. Per quanto riguarda i mari, Basso Tirreno mosso; Canale e Mare di Sicilia poco mosso.