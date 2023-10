In occasione della Giornata Internazionale per la Riduzione dei Disastri Naturali, inserito nell’ambito della Settimana nazionale della protezione civile, istituita nel 2019, il Prefetto di Messina, Cosima Di Stani, ha incontrato gli studenti e i sindaci del comprensorio nebroideo.

L’iniziativa che si è svolto in piazza Cavour, è stata organizzata in collaborazione con il Dipartimento Regionale di Protezione Civile, con lo scopo di sensibilizzare la cittadinanza sui temi di stretta attualità, per un approccio consapevole al territorio che tenga conto anche delle nuove sfide globali poste dai cambiamenti climatici.

Durante la mattinata, sono stati illustrati i compiti e le attività del sistema della Protezione civile e gli studenti hanno assistito ad una simulazione delle attività della Sala Operativa.

Oltre al Prefetto di Messina, hanno preso parte all’incontro anche diversi sindaci della provincia messinese e alcuni deputati regionali.