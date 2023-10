Continuano le attività legate all’ambizioso progetto di Ospitalità diffusa che coinvolge dieci comuni del comprensorio dei Nebrodi, di cui Capri Leone è Ente capofila. Sabato 21 e domenica 22 si svolgerà infatti il Nebrodi Bike Fest, l’evento al Parco Sub Urbano di Capri Leone, per gli appassionati delle due ruote e per chiunque abbia voglia di vivere un’esperienza unica all’interno del suggestivo panorama nebroideo.

Si parte sabato 21, alle ore 10:00 per l’inaugurazione della manifestazione e presentazione dell’itinerario cicloturistico permanente “Nebrodi Bike Challenge by Sicily Divide”, con la partecipazione del blogger tour di Pietro Franzese. A seguire, alle ore 10:30, l’apertura del Pump Track e l’inizio delle esibizioni di “Bike Trial” con dei corsi tenuti da 2 istruttori di MTB su balance bike, per bambini e adulti. Alle ore 17.00, via al workshop “Come diventare Bike Hotel ufficiale dell’itinerario Nebrodi Bike Challenge”. Al termine, la premiazione dei partecipanti con annessa consegna degli attestati.

Si replica domenica 22 ottobre alle ore 9:00, con l’apertura del Pump Track, le esibizioni di Bike Trial e i corsi condotti da 2 istruttori di MTB su balance bike, per bambini e adulti. Alle ore 11:00 il workshop dal titolo “Ciclomeccanica di emergenza in viaggio” al termine del quale seguirà la premiazione e la consegna degli attestati di partecipazione.

All’interno di questa cornice si inseriscono anche la pedalata cicloturistica di sabato 21 ottobre alle 11:00 e quella lungo la dorsale dei Nebrodi alle ore 8:30 di domenica 22 ottobre. La partenza è prevista dal Parco Sub Urbano di Rocca di Capri Leone. È possibile iscriversi già da adesso tramite il sito www.nebrodialbergodiffuso.it

“Il Nebrodi Bike Fest è un’altra occasione unica, messa a disposizione dalla rete di Comuni aderenti al progetto di Ospitalità diffusa, per scoprire non solo le bellezze paesaggistiche, storiche e gastronomiche del nostro comprensorio – afferma il sindaco di Capri Leone, Bernardette Grasso – ma anche per promuovere un turismo sostenibile e responsabile, in grado di valorizzare le risorse locali fuori i confini nostrani. Vi aspettiamo numerosi”.