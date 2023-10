Da Santo Stefano a Caltagirone, da Sciacca a Monreale, fino a Burgio e Collesano, è la strada regionale delle ceramiche, un progetto nato durante la pandemia che adesso prende forma.

L’obiettivo è il rilancio di un settore fortemente colpito negli ultimi anni, di un artigianato frutto di una lunga esperienza che si tramanda di padre in figlio, ed eccellenza del Made in Italy.

“Dalla volontà di dare voce e rapprensentanza a sei città che all’interno dei propri territori annoverano circa 300 aziende del settore delle ceramiche artigianali, occupano circa 2000 addetti – dice il sindaco, Francesco Re. Nasce per cercare, attraverso lo stare insieme una modalità che consenta di poter sviluppare occasione nuove di lavoro, di rafforzare il sistema scolastico della produzione. La strada delle ceramiche nasce per proporsi come unico soggetto in grado di poter dialogare con le istituzioni nazionali e regionali per chiedere le giuste operazioni di supporto. La possibilità di stare insieme – conclude – rafforza anche un concetto fondamentale ‘non bisogna lasciare nessuno indietro”.