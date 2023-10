Il Città di Galati ha ottenuto la vittoria a tavolino 3-0 contro la Santangiolese e il conseguente passaggio agli ottavi di finale di Coppa Italia di Promozione – Memorial “Orazio Siino”, in seguito alle decisioni del Giudice Sportivo che ha ravvisato il mancato tesseramento di un calciatore avversario.

Il match di ritorno dei sedicesimi di finale, disputato allo Stadio “Ducezio-Parafioriti” di Galati Mamertino, si era concluso sullo 0-3 per la Santangiolese, che si era qualificata dopo la vittoria dell’andata in casa per 4-3. Ma il Giudice ha evidenziato, dopo aver effettuato gli opportuni accertamenti, che il giocatore Augusto Martin Monte, sanzionato in occasione della gara considerata, non risultava regolarmente tesserato.

E’ stata dunque assegnata la sconfitta a tavolino 0-3 alla Santangiolese, insieme all’esclusione del prosieguo del torneo, con la vittoria del Città di Galati che accede al turno successivo. Il Città di Galati è inserito nel Girone B del Campionato di Promozione e dello stesso raggruppamento si sono qualificate anche le formazioni del Rosmarino, che ha eliminato il Città di Mistretta, della Pro Mende, che ha vinto contro la capolista del Campionato Aquila Bafia, e del Valle del Mela, a cui è bastato il pareggio contro la seconda forza del torneo Polisportiva Gioiosa.