E’ stata diramata la composizione del Girone Unico di Barcellona Pozzo di Gotto del Campionato di Terza Categoria, che sarà costituito da 12 formazioni tra cui la Polisportiva Rocca 2023 e la Polisportiva Mirto.

Nello stesso raggruppamento figurano anche Castell’Umberto, Caronia, Tusa, Città di Pettineo, ACR Castelluccese, Città di Sant’Angelo, Furnari A.S.D., Pro Tonnarella, Sant’Antonino e Scuola Calcio San Benedetto. La Lega Nazionale Dilettanti Comitato di Barcellona informa che il calendario del torneo verrà definito con il prossimo comunicato.

Intanto le compagini che disputeranno il Campionato di Terza Categoria stanno ultimando la preparazione, disputando in settimana diverse amichevoli contro squadre di categorie superiori. La Polisportiva Rocca (nella foto la preparazione atletica), ad esempio, ha giocato ieri sera un’amichevole contro l’Orlandina Calcio, formazione di Prima Categoria; il match si è concluso in parità sull’1-1, con le reti di Parasiliti e Praticò. Anche il Mirto di recente ha affrontato un’amichevole, facendo visita alla Mamertina, formazione di Seconda Categoria; l’incontro è finito 3-2 per il Mirto, grazie alla doppietta di Di Giandomenico e alla rete di Sgrò.