È passato ormai più di un anno dalle elezioni amministrative che hanno visto la vittoria di Domenico Nastasi come Primo Cittadino, supportato dalla Lista Gallo. Oggi l’opposizione consiliare, composta dal capogruppo Avv. Antonio Cicciari e dai consiglieri avv. Alessandra Maio e Sig. Alberto Pagano, fa un resoconto dell’attività svolta fino ad oggi.

Un’attività costruita innanzitutto sul dialogo e sull’analisi critica delle situazioni che si presentano in Civico Consesso. “Il nostro interesse principale, -racconta il Capogruppo Cicciari a nome dell’intero gruppo di opposizione- ciò che muove ogni nostra azione sin da quando ci siamo candidati, è sempre l’interesse per la collettività, quello di fare tutto ciò che è in nostro potere per migliorare la vita quotidiana del paese.” Non un’opposizione che ostacola a prescindere il lavoro della maggioranza, ma che monitora e arricchisce l’azione”.

Le dichiarazioni del Gruppo di Opposizione

“Questa nostra caratteristica si ripercuote anche nella nostra attività all’interno del consiglio comunale, dove portiamo avanti la nostra idea di opposizione, che non deve essere quella di ostacolare il lavoro della maggioranza, ma quella di sorvegliare, di monitorare e di arricchire la loro attività. Non sono nostri nemici e noi non siamo i loro. Certo, tutte le volte che è capitato di essere in disaccordo con qualcosa abbiamo fatto sentire la nostra voce, abbiamo mostrato tutto il nostro disaccordo senza nessun timore, perché, ripeto, tutto ciò che facciamo lo facciamo nell’interesse del paese, nella nostra idea di interesse, che poi è la stessa di tutti quelli che ci hanno votati.

C’è stato qualcuno che ha frainteso questo nostro modo di operare, qualcuno secondo cui noi non saremmo altro che una stampella per far camminare dritta questa maggioranza. Ci sono persone che oltre ad aver frainteso noi hanno frainteso il senso dell’attività di opposizione all’interno di un consiglio comunale: non è una guerra, non dobbiamo combatterci o fare le ripicche. E se non lo facciamo non è perché vogliamo solo aiutarli o rendergli facile il lavoro, ma perché riteniamo che sarebbe una cosa negativa che andrebbe a ripercuotersi sull’andamento della vita del paese, e ripeto, questa per noi è l’unica cosa che conta.

Senza dilungarmi troppo, abbiamo collaborato con la maggioranza per l’approvazione del regolamento della definizione agevolata dei tributi comunali, dando la possibilità ai cittadini che avevano dei debiti di pagare soltanto le imposte senza le sanzioni, ciò ha permesso di rimpinguare le casse del comune senza che ci si disperdesse in lungaggini varie. O anche la collaborazione per evitare che la Regione favorisse la privatizzazione del 40% del sistema idrico del paese, cosa che probabilmente porterebbe ad una graduale esautorazione del comune persino nella gestione delle bollette.

Ma ci sono state, come ho già detto, delle cose su cui non ci siamo trovati d’accordo e che abbiamo cercato di osteggiare. Una questione inerente al costo della gestione dei rifiuti e sui servizi effettivamente svolti dalla Caruter, la società che ha in gestione la raccolta dell’immondizia che ogni giorno produciamo. Ci sono state delle nostre interrogazioni che la maggioranza non ha ancora neppure preso in considerazione nonostante i nostri solleciti, ma ovviamente ci aspettiamo che presto si potranno discutere nelle sedi opportune. Non scendo nei particolari di tutte le questioni, quelli possono essere consultati online da chiunque. Intendevo solo fare un elenco sommario, giusto per dimostrare che effettivamente ci sono state cose su cui siamo stati e non siamo stati d’accordo. Non siamo in consiglio soltanto per fare numero e alzare la mano per votare quando serve e quando fa comodo. Ripeto, chiunque abbia voglia di approfondire può farlo consultando l’archivio online di tutti gli atti dei consigli comunali, è tutto scritto lì nero su bianco.

Forse l’unica nostra colpa, cari concittadini, colpa, se così si può chiamare, è quella di essere stati presenti. È almeno un decennio che San Pier Niceto non è abituata ad avere un’opposizione presente, che ha a cuore il regolare svolgimento dell’attività amministrativa del paese e che dà la possibilità a tutta la cittadinanza di avere un suo spazio all’interno del consiglio. Le opposizioni fanno questo, è la normalità, i nostri concittadini non sono più abituati a dinamiche del genere ma faremo in modo che diventi la consuetudine. Dopo aver perso le elezioni non siamo spariti, non siamo caduti in un profondo letargo con l’intenzione di svegliarci qualche mese prima delle prossime elezioni, siamo presenti fin dal primo consiglio comunale. Le critiche le lasciamo a chi è solo capace di criticare stando al sicuro nella sua tana, sperando che un domani la gente si dimentichi del suo disinteresse, ma sono sicuro che le persone stavolta lo terranno bene a mente.

Il cittadino deve sempre essere al centro di tutto, e il nostro lavoro si baserà sempre e solo su questo.”