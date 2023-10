Era uno degli emblemi di Tindari: maestoso, monumentale, quasi solenne. «Protagonista di foto e ricordi, testimone di albe e di tramonti mozzafiato, tradito dall’incuria degli uomini» scrive una pattese sui social unendosi al coro di tristezza per il crollo dell’imponente pino marittimo che per circa due secoli ha caratterizzato l’incantevole paesaggio che dal promontorio di Tindari si apre sulla riserva di Marinello, abbracciando il golfo di Patti e Capo Milazzo, fino alla linea di orizzonte su cui si staglia l’arcipelago eoliano.

Situato poco oltre i confini del Parco archeologico, in un terreno di proprietà privata, l’enorme pino era spesso meta di escursioni naturalistiche e di lunghe passeggiate tra la macchia mediterranea che si estende a perdita d’occhio, circondando i resti archeologici dell’antica Tyndaris. Uno scenario da cartolina, che il possente pino marittimo impreziosiva ergendosi come un gigante che fa da guardia all’intero promontorio, da cui sembrava sporgersi per via di un’evidente inclinazione del fusto.

Anche il premio nobel Salvatore Quasimodo, che a Tindari si recava spesso in compagnia della “lieve brigata”, rimase affascinato dalla bellezza del maestoso pino, tanto da menzionarlo nella poesia “Rifugio di uccelli notturni”, contenuta nella raccolta “Acqua e Terre” e che così recita: “In alto c’è un pino distorto; sta intento ed ascolta l’abisso col fusto piegato a balestra. Rifugio d’uccelli notturni, nell’ora più alta risuona d’un battere d’ali veloce”. Oggi, a distanza di quasi un secolo da quando furono concepiti quei versi, il pino “distorto” di quasimodiana memoria non è più in piedi, sottraendo forse un po’ di valore a un patrimonio paesaggistico che rimane, comunque, inestimabile.