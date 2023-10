Il Sindaco Cavallaro, convoca un vertice di maggioranza che trova la quadra mettendo in cima l’interesse primario della cittadinanza.

L’accordo di massima c’era già, ma era necessario un cambio di velocità e di veduta su alcune criticità emerse, apportando i correttivi che in questo anno si sono resi necessari e, si spera, definitivi. I gruppi si sono dichiarati disponibili, non avendo mai di fatto abbandonato il Sindaco, a seguire la linea tracciata dallo stesso, riconoscendo che in questo primo scorcio di mandato, nonostante gli attriti, ha continuato ad operare comunque per superare le difficoltà che l’ente si trova ad affrontare.

I rappresentanti dei due gruppi chiariscono che il sollecito, anche a mezzo stampa, al Primo Cittadino, non era una rottura ma uno stimolo a fare in fretta, considerate le tante esigenze dell’Ente e le pressioni della

gente comune.

“Quanto emerso e dichiarato dai gruppi – dichiara il Sindaco – è stato eccessivo nei contenuti e nella forma con “tracimazioni lessicali”. Chiediamo scusa ai cittadini per quella che è potuta sembrare un’azione di forza, ma era necessario superare alcune differenze di veduta che, fortunatamente, ora sono state trasformate in punti di forza che aiuteranno l’amministrazione a raggiungere gli obiettivi inseriti nel programma elettorale e ribaditi nell’accordo odierno. Villafranca ha bisogno di una squadra che garantisca la governabilità e ha scelto per farlo Il Sindaco Cavallaro, il quale si dichiara convinto che la squadra messa a punto potrà ripartire, mantenendo fede al programma.

L’auspicato superamento delle incomprensioni, nonostante le rigide posizioni assunte dai due gruppi, ha

comportato una continua opera di mediazione del Sindaco, che, però, ora ridà un nuovo slancio in vista delle programmate azioni future. Queste sono le ragioni per cui i due gruppi hanno condiviso un percorso difficile, ma significativo, a partire dal 24 agosto. L’impianto di questo accordo é oggi solido e rafforzato dalla comune volontà di pianificare un recupero dell’Ente a partire dalle risorse umane e finanziarie.

Le differenze registrate sull’evoluzione del programma elettorale e sulle attribuzioni delle deleghe assessoriali per attuarlo, ha determinato una pausa produttiva.

Il Sindaco è stato determinato nel pretendere una ricognizione definitiva che miri a raggiungere gli obiettivi sia pure con le ridotte risorse finanziarie a disposizione. Il ritardo con cui si giunge all’omologazione dell’accordo odierno, non impedisce di considerare positivo il lavoro fin qui svolto, in primis dal Sindaco con particolare riguardo alla programmazione che ha generato ben 9 progetti indispensabili su acquedotto e potenziamento dei sottoservizi e aree artigianali oltre al monitoraggio continuo dei progetti relativi al lungomare ed al ripascimento già approdato in Commissione tecnica specialistica, di altri due progetti riguardanti Serro e Calvaruso che verranno ufficializzati tra qualche settimana, la risoluzione delle due annose problematiche nei cantieri di Calvaruso. Inoltre si è posta attenzione all’ottimizzazione del depuratore e alla erogazione idrica continua e garantita nella stagione estiva a differenza di comuni viciniori che hanno dovuto porre in essere, la razionalizzazione giornaliera della preziosa risorsa.

Altresì l’approvazione di ben 4 bilanci consolidati, i bandi sulle case sociali ed infine l’affidamento alle società sportive di due importanti e strutture comunali e stato possibile nonostante le grandi difficoltà. A questo, ovviamente, dovrà seguire una similare accelerazione sul fronte del piano del fabbisogno, sulle azioni del risanamento e sulla gestione del territorio che dovrà proseguire fino alla scadenza naturale del mandato e che costituirà una grande opportunità per la ripresa di Villafranca Tirrena. Anche su fronti opposti, maggioranza e opposizioni, potranno lavorare insieme nell’interesse di Villafranca e nel rispetto condiviso delle istituzioni, dei ruoli e della scelta che alle urne è stata fatta per il futuro e per la guida del nostro Comune. Sono state superate alcune differenze di visione che, fortunatamente, consentiranno ora di ripartire mettendo a frutto tutti i progetti sopra citati, che ora sono pronti per essere attuati.

Sul fronte dei ruoli di governo saranno riconfermati gli attuali assessori con una sola eccezione poiché si è proceduto ad anticipare l’avvicendamento programmato, riconoscendo ampi meriti all’azione dell’assessore in questione assolutamente positiva. Ciò per consentire l’ingresso in giunta di un esponente di un partito di

governo che favorirà il raccordo con gli esecutivi nazionali e regionali. Con l’attuazione del presente accordo, infine, sono state rimodulate le deleghe da assegnare in Giunta ai rappresentanti dei due gruppi di maggioranza e confermati i due esperti, in modo da dare più omogeneità ed efficacia all’azione amministrativa”.

Questo quanto contenuto in una nota firmata dal sindaco Cavallaro e dai gruppi consiliari di maggioranza “Villafranca Bene Comune e “Coerenza e Concretezza”.