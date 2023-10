Che fine ha fatto l’iter per la costituzione delle comunità energetiche rinnovabili? A chiederlo è il gruppo consiliare di minoranza, i cui esponenti hanno presentato un’interrogazione con richiesta di risposta scritta al sindaco Gianluca Bonsignore, all’assessore Eliana Raffa e al presidente dell’assise cittadina Giacomo Prinzi.

A dicembre del 2021 il consiglio comunale aveva approvato all’unanimità una mozione tesa a promuovere la costituzione sul territorio comunale delle comunità energetiche e dei gruppi di autoconsumo collettivo, proponendo l’utilizzo e la messa a sistema degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili di proprietà comunale. Attraverso la stessa mozione era stata anche sollecitata la creazione di un apposito sportello che potesse curare la diffusione di informazioni utili e necessarie ai cittadini. Ma l’iniziativa sembra essersi arenata.

Da qui l’interrogazione del gruppo “Andiamo Avanti”, che intende conoscere «le ragioni dell’inerzia» alla base della mancata istituzione delle comunità energetiche rinnovabili e se l’amministrazione comunale abbia intenzione di attivarsi nell’immediatezza per garantire all’Ente e ai cittadini «consistenti riduzioni dei costi energetici in un momento storico caratterizzato da continui rincari dei prezzi dell’energia».

Lo scorso anno il Comune aveva anche partecipato all’avviso “Promuovere la sostenibilità energetico – ambientale nei Comuni siciliani attraverso le Comunità di Energie Rinnovabili e Solidali” (approvato con decreto dirigenziale del 10 giugno 2022), risultando destinatario di un contributo di poco più di 12 mila euro proprio per la costituzione delle cosiddette C.e.r.. «Eppure – incalza l’opposizione – non risulta che il Comune di Patti abbia posto in essere gli atti necessari all’erogazione del contributo, nonostante siano numerosi gli impianti fotovoltaici installati su edifici di proprietà comunale che potrebbero essere utilizzati per la costituzione delle comunità energetiche, procurando diretti benefici all’Ente e ai cittadini che vivono nelle adiacenze degli impianti».

Per gli esponenti del gruppo di minoranza le ragioni dell’iniziativa sarebbero oggi più attuali e urgenti che mai, specie in considerazione del perdurante incremento dei prezzi dell’energia, che comporta gravi ripercussioni sui bilanci familiari e sulla sopravvivenza stessa delle attività produttive. «Numerosi – evidenziano infine i consiglieri Aquino, Bonanno, Cangemi, Costanzo e Pollicita – sono i Comuni siciliani che hanno avviato l’iter di costituzione delle C.e.r. e che hanno già richiesto e ottenuto la liquidazione, a titolo di anticipazione, del 40% del contributo per la loro istituzione».