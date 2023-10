Sono stati finanziati per un importo complessivo di 250 mila euro i lavori di messa in sicurezza della frazione Santa Maria. Lo ha comunicato il sindaco Antonino Todaro, che ha anche annunciato l’avvio degli interventi già nei prossimi giorni.

Dopo una segnalazione da parte dell’amministrazione comunale, l’assessorato regionale alle Infrastrutture e alla Mobilità ha deciso di finanziare l’esecuzione di alcune opere utili a contenere i gravi fenomeni di dissesto idrogeologico registrati nell’abitato di Santa Maria.

«L’intervento di somma urgenza – afferma il primo cittadino – era stato richiesto alla Regione dall’Ufficio del Genio Civile di Messina in seguito ad un sopralluogo effettuato all’interno della frazione. Gli interventi – spiega Todaro – inizieranno nei prossimi giorni e consisteranno nell’eliminazione delle cause che hanno originato i fenomeni di dissesto attraverso un corposo intervento di regimazione delle acque provenienti dalla soprastante strada provinciale 122». I lavori prevedono anche la messa in sicurezza del territorio mediante il consolidamento delle infrastrutture coinvolte nel dissesto e nel rifacimento di parte della strada comunale di collegamento della frazione Santa Maria con la borgata di Santa Margherita.

«Gli interventi – riferisce ancora il sindaco – erano stati richiesti a seguito dell’accertata fragilità della zona, causata dagli avversi e ripetuti eventi meteorici dal versante che grava sul muro a contenimento della piazza e della chiesa di Santa Maria in Collis, che hanno interessato anche le infrastrutture della strada comunale di collegamento tra Santa Maria e S. Margherita. Ringrazio l’Ufficio del Genio Civile per la sensibilità dimostrata nei nostri confronti, nonché l’ufficio tecnico del comune di Montalbano diretto dall’ing. Massimiliano Mobilia, il consigliere comunale Giusi Arlotta e i cittadini di Santa Maria che mi hanno segnalato il problema, sollecitandomi la richiesta di interventi necessari e urgenti».