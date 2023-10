Parte fortissimo il Messina Street Food Fest 2023. Sono state migliaia le presenze nella serata inaugurale della quinta edizione dell’evento firmato da Eventivamente, in collaborazione con il Comune di Messina e Confesercenti Messina. Il ‘sipario’ sulla kermesse del gusto si è alzato ufficialmente con il taglio del nastro da parte del presidente di Confesercenti Messina e amministratore di Eventivamente, Alberto Palella, insieme al sindaco di Messina, Federico Basile, il prefetto Cosima Di Stani e il presidente della Camera di Commercio di Messina, Ivo Blandina.

In contemporanea, nella grande area show cooking realizzata per l’occasione, si è aperta la sesta edizione di Messina Street Fish, il progetto volto alla valorizzazione del pescato locale sostenuto dalla Regione Siciliana Assessorato Agricoltura Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea, Dipartimento della Pesca Mediterranea attraverso il PO FEAP 5.68.

“È sempre una grande emozione inaugurare il Messina Street Food Fest – afferma Alberto Palella – ricordando che le date di questa quinta edizione coincidono con le stesse del 2017, anno nel quale è nata la kermesse. Ma le novità 2023 sono tantissime, “ricordo – prosegue il presidente di Confesercenti e amministratore di Eventivamente – la presenza record di operatori e casette, ben 53, con numerose nuove proposte gastronomiche e storiche conferme che ci accompagnano dalla prima edizione. Inoltre, la nascita Radio Messina Street Food Fest, che trasmette in piazza e sul web e racconterà ogni momento del Fest, è un modo per consolidare il rapporto con il territorio e diffondere la messinesità in Italia e nel mondo. Il nostro intento è quello di crescere anno dopo anno, consolidarci come appuntamento fisso in città, nella regione e per gli amici calabresi. Il Messina Street Food Fest è un’occasione di crescita anche per il commercio e per molti settori dell’economia locale. Quest’anno, inoltre, abbiamo organizzato un press tour con un gruppo di giornalisti che arrivano da fuori Messina è un modo per collegarci ancora di più con il territorio, per fare conoscere la città, la sua cultura e bellezze, il Museo regionale, i prodotti tipici, le cantine, le eccellenze e imprenditori e imprenditrici che lavorano con grande serietà, credendo nelle risorse e potenzialità del nostro comprensorio”.

“Il MSFF non è solo cibo”, spiega il sindaco di Messina Federico Basile: “E’ una vetrina per Messina, ma anche per tutti i produttori e quanti avranno modo di apprezzare le specialità, un evento che è anche l’occasione per portare esperienze non solo culinarie di una città che del cibo può fare vanto. Questo evento – osserva – è diventato un punto di riferimento per la nostra città”.

Nella grande festa di cibo e musica è stata molto attesa e apprezzata l’esibizione live del cantautore Delvento, reduce dalla bella e importate esperienza di X Factor, a seguire la band La Soluzione.

Ad inaugurare i fornelli della grande tendostruttura allestita professionalmente, come un vero ristorante, lo chef Carmelo Ferreri e subito dopo, alle 21.00, è stata la volta di Andy Luotto. Gli show cooking di Messina Street Fish sono stati arricchiti da qualificati interventi sul tema del pesce locale, filo conduttore della kermesse.

Nella giornata di ieri nell’ambito dei focus tematici organizzati si è parlato de “La Sicilia Regione gastronomica: il pesce azzurro e la dieta Mediterranea dalla tradizione all’innovazione”. Ospiti, tra gli altri, il presidente della Camera di Commercio di Messina Ivo Blandina e la dottoressa Francesca Cerami di IDIMED APS. L’altro focus in programma è stato incentrato su “Piatti d’altri tempi – sapori speciali mai dimenticati” e “Il Pesce a mare: turismo esperienziale”. Sull’argomento è intervenuto oltre al presidente di Confesercenti Messina Palella, il professore Alberto Cicero di Science4 Life, società accademica per la difesa dei requisiti di qualità e sicurezza alimentare.

Anche oggi, venerdì 13 ottobre, nell’ambito del Messina Street Fish, si parlerà della valorizzazione del pesce del nostro mare. Focus su “Alimentazione accessibile e solidarietà” con Paolo Baronello – AIC Sicilia Aps e la presidente di ITS Albatros Antonella Sidoti.

Il ricavato degli show cooking verrà devoluto al Cirs Casa Famiglia ed alla Mensa di S. Antonio.

A partire da oggi e fino a domenica 15 ottobre il Messina Street Food Fest sarà aperto anche dalle 11.00 alle 15.00 e tornerà dalle 18.00 alle 01.00.

Il programma di oggi.

Oggi in programma gli show cooking alle 19.00 dello chef Matteo La Spada – Pizzeria L’Orso Messina, 3 spicchi Gambero Rosso, e dei professori Nino Iannazzo e Giuseppe Porco dell’IIS Antonello.

Alle 21.00 sarà la volta di Friedrich Schmuck – Pizzeria Piano B Siracusa, 3 spicchi Gambero Rosso, e di Giuseppe Arena– Gelateria Giuseppe Arena, Messina.

Il programma degli spettacoli di oggi: alle 19.30 djset a cura di Stefano Falcone, alle 21.00 sul palco si esibiranno i “The Brixton”, mentre alle 23.00 toccherà ai “Camurria”.