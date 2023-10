Il dipartimento per gli affari interni e territoriali, direzione centrale per la finanza locale, del Ministero dell’Interno, ha formalizzato la piena efficacia dell’annullamento in autotutela del secondo dissesto finanziario del comune di Tortorici.

Nella nota, a firma del direttore centrale Antonio Colaianni, si sottolinea come la delibera approvata dal consiglio comunale nel giugno scorso, che annullava il provvedimento di default adottato nell’estate 2022, non essendo stata impugnata, debba ritenersi pienamente esplicativa dei propri effetti.

Disposta quindi la cessazione dell’attività della commissione straordinaria di liquidazione nominata ad ottobre 2022 in relazione al secondo dissesto, essendone venuto meno il presupposto.

“Oggi è una bella giornata per la Comunità di Tortorici. Siamo veramente felici di avere rotto la catena del dissesto – scrive il presidente del consiglio comunale oricense Dario Paterniti Martello -. Lo siamo il sottoscritto il Sindaco, tutta la maggioranza Victoriosa Civitas e la Giunta. Contenti che con la nota il Ministero dell’Interno ha reso pienamente esplicativa la deliberazione n. 33 del 29 giugno 2023 del Consiglio Comunale con la quale abbiamo annullato, il primo caso in Italia, la dichiarazione del dissesto deliberato nel giugno 2022 dalla Commissione Straordinaria Prefettizia e di fatto “licenziato” l’Organismo di Liquidazione (OSL) la cui attività si intende immediatamente cessata – aggiunge Paterniti -. Siamo stati ripagati dai sacrifici e dal duro lavoro contabile e amministrativo che in meno di un anno ci ha consentito di centrare il primo punto del nostro programma elettorale il ritorno in bonis dell’ente. Ora, senza lacci e laccioli siamo già ripartiti con il normale ciclo programmatorio e contiamo di tornare immediatamente alla normale gestione ordinaria al fine di garantire i servizi ed i bisogni della collettività – conclude il presidente dell’assemblea cittadina – con il rigore e l’abnegazione di sempre e con la consapevolezza che il nostro destino viene e sarà formato sempre dalle nostre azioni. Non possiamo cambiare il vento ma possiamo orientare le vele. Grazie al Sindaco Carmelo Rizzo Nervo e a chi ci ha creduto e ci sostiene”.