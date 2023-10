Si è svolta nel Comune di Frazzanò Domenica 8 Ottobre la tradizionale Festa degli anziani, organizzata dall’Amministrazione Comunale e giunta alla sua XVIII edizione.

La Festa degli anziani ha visto la partecipazione di circa 100 persone ed era rivolta ai cittadini, residenti a Frazzanò e che abbiano compiuto i 60 anni di età; hanno preso parte all’evento il Sindaco di Frazzanò Gino Di Pane ed altri componenti dell’Amministrazione, tra cui gli Assessori Comunali Carmelo Liirò Peluso, Marzia Castrovinci ed Emanuele Cangemi, e il Presidente del Consiglio Dario Lo Sardo.

Alle ore 11:00 è stata celebrata la Santa Messa dal parroco Don Gaetano Vicario e, al termine della celebrazione, tutti i partecipanti sono stati condotti al Ristorante “Antica Filanda” per il pranzo sociale. Gli anziani presenti sono stati coinvolti in balli e canti, hanno ricevuto un regalo ed è stato effettuato un sorteggio. Per l’occasione sono state anche preparate delle torte, a simboleggiare questa importante ricorrenza.