Attimi di panico in uno stabile di Via Dante, proprio accanto alla Basilica di San Sebastiano, a Barcellona Pozzo di Gotto.

Un incendio si è sviluppato all’interno di un appartamento situazione al terzo piano. Le fiamme, che sarebbero partite dalla camera da letto, hanno devastato gli interni, causando ingenti danni. Il fumo ha invaso il vano scala del palazzo. Momenti concitati per i residenti fino all’arrivo dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Milazzo, giunti sul posto in maniera massiccia con un’autoscala, autobotte e pick up. Il palazzo è stato evacuato. Fortunatamente non si registrano feriti.

Una volta domato il fuoco, si è proceduto alla messa in sicurezza. Le operazioni sono ancora in corso. Sul posto anche i Carabinieri della Compagnia di Barcellona Pozzo di Gotto e un’ambulanza del 118. Chiusa al traffico la Via Dante e il tratto di Via Roma compreso tra Piazza Duomo e Piazza San Sebastiano.