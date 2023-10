Prosegue ancora e senza sosta la fase stabile. Tempo soleggiato ovunque, con qualche possibile nuvola a fare capolino.

Temperature ancora sopra la media del periodo. I venti soffieranno deboli orientali in attenuazione e in rotazione ai quadranti sud occidentali. Per quanto riguarda i mari, Basso Tirreno da quasi calmo a poco mosso; Canale e Mare di Sicilia poco mosso.

Previsioni a cura di 3bmeteo.com