Il GIP del Tribunale di Patti, Andrea La Spada, ha archiviato le accuse di omicidio colposo nei confronti di una donna di Torrenova, che il 24 luglio 2022, alla guida di un’autovettura, si era scontrata con un ciclista, proveniente dalla direzione opposta, sulla strada provinciale di collegamento tra Sant’Agata di Militello e Torrenova.

La vittima, Federico Latteri, originario di Acquedolci, di 53 anni, morì nell’impatto avvenuto con l’auto. Nei confronti della donna era stata aperta, come da prassi in questi casi e su denuncia dei parenti, un’inchiesta che ipotizzava il reato di omicidio colposo. In un primo tempo, il PM aveva chiesto l’archiviazione del procedimento, in quanto le perizie tecniche stabilirono che il ciclista in realtà non era morto in seguito all’impatto con la vettura guidata dalla signora, ma che era stato colpito improvvisamente da uno shock cardiaco finendo per perdere il controllo della bicicletta e per scontrarsi con l’auto della donna.

Alla richiesta di archiviazione, i familiari della vittima avevano presentato opposizione sostenendo che la marcia della vettura guidata dalla donna fosse posizionata fuori mano, con le ruote sinistre a cavallo della linea di mezzeria.

Il PM, però, nella richiesta di archiviazione del procedimento presentata al GIP, ha ritenuto insussistenti i profili di responsabilità nella condotta di guida della donna e inesistente il nesso di causa ed effetto relativo alla morte del ciclista. Fondamentali si sono rivelate le dichiarazioni di un testimone oculare che ha visto segnatamente la bicicletta scartare improvvisamente nella corsia opposta e sbandare verso il centro della carreggiata per finire contro il veicolo che sopraggiungeva.

La famiglia di Federico Latteri, composta dalla moglie e dai figli, ha preannunciato non si fermerà di fronte a questa archiviazione. La moglie del defunto scrive su Facebook: “lo e i miei figli, dopo questa archiviazione decisa dal Giudice, continuiamo ancora nel silenzio l’elaborazione del lutto di un padre e marito

cinquantenne,senza però arrenderci nella ricerca della VERITÀ. Prendiamo atto della solidarietà del difensore della persona indagata, fermo restando che la parola FINE verrà decretata quando la tesi formulata dai nostri periti, fondata su basi SCIENTIFICHE, verra’ valutata in maniera approfondita con la soluzione di quei dubbi che questo provvedimento lascia irrisolti”.