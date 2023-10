La Polisportiva Mirto si è aggiudicata 3-2 un’amichevole contro la Mamertina, disputata ieri sera presso lo stadio “Ducezio-Parafioriti” di Galati Mamertino.

Proseguono dunque gli appuntamenti calcistici per la formazione mirtese (nella foto la scorsa amichevole contro la Fitalese), che attende di conoscere a breve la composizione del proprio girone di Terza Categoria e il calendario della stagione sportiva 2023/2024. Il Mirto dovrà affrontare nel proprio raggruppamento diverse squadre del comprensorio nebroideo, come Polisportiva Rocca 2023, Castell’Umberto, Caronia e Tusa.

Per la cronaca il Mirto ha vinto il match, grazie alla doppietta di Luca Di Giandomenico e alla rete di Antonino Sgrò; invece per la Mamertina sono andati a segno La Torre e Fogliano. La Mamertina ha già iniziato la propria stagione ed è inserita nel Girone C di Seconda Categoria; la formazione galatese attualmente in classifica ha conquistato 5 punti, frutto di 2 pareggi in trasferta e della netta vittoria casalinga 4-0 contro la Vivi Don Bosco. I due pareggi la Mamertina li ha ottenuti contro il Ficarra, incontro terminato 3-3, e Rometta Marea, partita finita 0-0; in entrambe le partite il grande protagonista è stato l’estremo difensore Giuseppe Grillo, che ha neutralizzato due calci di rigore. Nel prossimo turno la Mamertina ospiterà in casa la capolista Calcio Saponarese, in vetta alla classifica a punteggio pieno con 9 punti.