Fermento e grande attesa nel Comune di Galati Mamertino per la cerimonia finale del Premio Nazionale di Poesia “Nino Ferraù“, che si terrà Sabato 14 Ottobre alle ore 18:00 presso la Sala polivalente dell’Incubatore di Imprese, con le ben 197 poesie ammesse al concorso che sono state attentamente valutate.

Quest’anno il Premio “Nino Ferraù” sarà l’edizione del centenario dalla nascita del poeta e accoglierà scrittori e poeti, provenienti da ogni parte d’Italia e che si sono dati battaglia a suon di versi e di rime. La Giuria del concorso, guidata dal Presidente Cristiano Parafioriti e dai componenti Aleksandra Damnjanovic, Antonia Flavio, Ismete Selmanaj Leba e Calogero Sorce, ha ultimato i lavori e ha stimato le varie poesie partecipanti.

Sono stati poi svelati i premi speciali e le Associazioni, che patrocineranno tali riconoscimenti. E’ stato istituito il Premio “Donne Emancipazione e Libertà”, che il Centro Antiviolenza “Pink Project” di Capo d’Orlando consegnerà alla poesia, che avrà mostrato particolare sensibilità verso il tema della violenza di genere. L’Associazione “No Limits – Andrea Davide Lombardi” consegnerà, invece, il riconoscimento alla poesia, che avrà mostrato particolare sensibilità verso il tema dell’inclusione sociale e delle disabilità. “Nell’occasione – ha comunicato su Facebook Patrizia Galipò, Presidente di questa Associazione, – la famiglia di Andrea ha deciso di istituire ufficialmente il Premio “No Limits – Andrea Davide Lombardi”, che andrà ogni anno a una personalità che si sarà distinta nel campo dell’inclusione sociale”.

Poi un Premio “tutto galatese” andrà alle migliori poesie in italiano e in vernacolo, presentate da un poeta cittadino galatese di origine, nascita o adozione; verrà premiato anche il poeta più giovane in concorso. Una menzione particolare poi verrà riservata per il Premio “Salvatore Carnevale – Legalità e Antimafia”, istituito in seno alla manifestazione per la poesia, che avrà messo in evidenza particolare sensibilità ai temi della giustizia e della legalità. L’Amministrazione Comunale ricorda che Salvatore Carnevale è stato un sindacalista galatese, ucciso dalla mafia a Sciara, in Provincia di Palermo, il 16 Maggio 1955 e che sua madre, la galatese Francesca Serio, alla quale è dedicato il Premio antimafia al femminile, si è spesa per tutta la vita alla ricerca di giustizia per il proprio figlio.

“Tutto è pronto, dunque, sale l’emozione e la voglia di poesia – dichiarano gli amministratori -. La serata, fortemente voluta dall’Amministrazione Comunale galatese, sarà patrocinata inoltre dalla Presidenza dell’Assemblea Regionale Siciliana (ARS) e dalla Banda di Credito Cooperativo (BCC) della Valle del Fitalia. Presenterà la cerimonia il giornalista caporedattore di AM Raffaele Valentino, affiancato dai lettori Gabriella Campochiaro e Gianni Di Giacomo”.