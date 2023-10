Venerdì 20 ottobre, presso la Parrocchia Maria SS. di Lourdes nel comune di Gliaca di Pirano, il Rotary Club di Patti-Terra del Tindari, effettuerà uno screening dell’osteoporosi con esame di densitometria ossea.

La giornata dedicata alla prevenzione, verrà suddivisa in due step:

Nel primo saranno effettuate tutte le visite. Mentre nel secondo step verrà effettuato l’esame della densitometria ossea, curato dalla dottoressa Concetta Messina, past president Rotary Club di Patti insieme alla dottoressa Anna Maimone e Sara Castrovinci.

La Mineralometria Ossea Computerizzata (MOC), nota anche come densitometria ossea, è uno degli strumenti diagnostici più efficaci per la prevenzione dell’osteoporosi, una malattia che in generale è sotto-diagnosticata e sottotrattata. Spesso, infatti, chi ne soffre non sa di esserne affetto. Si stima che un terzo delle donne caucasiche oltre i 50 anni soffra di osteoporosi e che più del 75% dei casi non venga diagnosticato.

Sono esposte all’osteoporosi soprattutto le donne al momento della menopausa, a causa degli sbalzi ormonali legati a questa fase della vita.

La prevenzione dovrebbe cominciare in età precoce, già dall’adolescenza, quando l’apporto di calcio viene assorbito dall’organismo e contribuisce al consolidarsi della densità ossea. Tale patologia, infatti, essendo caratterizzata da fragilità ossea, espone al rischio di fratture, anche spontanee, che si possono verificare in assenza di traumi importanti.