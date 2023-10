Perché dopo quattro ore di discussione, ed oltre 5 mesi di ritardo, il conto consuntivo 2022 del Comune di Capo d’Orlando non è stato approvato?

I revisori dei conti avevano, dapprima, messo per iscritto che i conti presentati dal Comune erano apposto. Successivamente, in aula consiliare, a precisa domanda del presidente del Consiglio Cristian Gierotto se il documento finanziario era davvero in regola, il dietrofront.

Il rendiconto consuntivo è uno dei documenti più complessi da produrre per una Amministrazione. Se, in un primo momento, i revisori avevano dato esito positivo, con diversi accorgimenti ancora da sistemare, la questione “contenzioso” ha cambiato le regole della discussione nell’aula Falcone e Borsellino.

È stata riscontrata una differenza di circa un milione e settecento mila euro.

Per i revisori dei conti esistono incongruità nell’accantonamento delle somme. Come esempio è stato esposto il lodo arbitrale con il defunto ingegner Rodriguez.

Inoltre anche i debiti fuori bilancio, secondo i revisori certificati, che si aggirano intorno ai 500 mila euro, suddivisi in spese legali e contenziosi con i dipendenti comunali.

Riscontrata anche una certa vetustità su attestazioni legali e bisognerebbe aggiornare il registro contenzioso.

In parole semplici, secondo i revisori dei conti, è stato evidenziato che il fondo contenzioso non è sufficiente e va adeguato.

Ecco perché alla domanda del Presidente Gierotto i revisori hanno risposto negativamente.

Da qui la reazione politica del Sindaco Franco Ingrillì che ha minacciato le dimissioni se il consuntivo fosse rimasto con il fardello del voto negativo dei revisori dei conti.

In aula il primo cittadino ha dichiarato che un conto consuntivo negativo da far passare avrebbe comportato una reazione politica con le dovute conseguenze e che ognuno si sarebbe dovuto assumere le proprie responsabilità davanti alla Corte dei Conti.

Inoltre il Sindaco non ha mancato di rimarcare un atteggiamento rigido dei revisori in relazione al fondo di accantonamento invitando i professionisti a trovare una comune soluzione per risolvere l’empasse.

Su proposta dell’assessore al bilancio, Enza Giacoponello, il punto all’ordine del giorno è stato ritirato.

Al voto sul rinvio del consiglio comunale, senza la discussione delle previste mozioni presentate dalla minoranza, i 10 consiglieri di maggioranza hanno votato a favore mentre contrari i consiglieri di “CambiAmo Capo”.

Ma cosa accadrà adesso visto che il consuntivo doveva essere approvato entro il 30 aprile scorso?

Bisognerà riproporre un nuovo documento finanziario al consiglio comunale ma sempre correlato dal parere dei revisori dei conti.

Tutto slitta ancora anche in merito, di conseguenza, dell’approvazione del tanto atteso bilancio di previsione.