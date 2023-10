Due anni fa un incidente sul lavoro stroncava la vita di Salvatore Ada. E da due anni la Uil lo ricorda.

Stamattina, nella sede di Viale San Martino, la Uil Messina guidata dal segretario generale Ivan Tripodi ha commemorato, nel secondo anniversario della tragica scomparsa, lo sfortunato operaio, lavoratore delegato della Feneal Uil, morto sul lavoro presso il cantiere del Viadotto Ritiro. Alla commovente manifestazione che si è aperta con un minuto raccoglimento in memoria di Salvatore hanno partecipato le sorelle Rosetta e Caterina e la nipote Aurora.

“Ricordare Salvatore Ada è un dovere morale in quanto significa omaggiare tutti i morti sul lavoro: un numero impressionante di innocenti lavoratori che, anche nel nostro territorio, sono usciti da casa per guadagnarsi la giornata e non hanno fatto più rientro. Si tratta di un’indecente mattanza caratterizzata da un inarrestabile contatore delle vittime che è indegna per un Paese civile e democratico” lo ha affermato Ivan Tripodi, segretario generale Uil Messina.