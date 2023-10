Finalmente, dopo tanta attesa, nella splendida cornice dell’Aula Magna del Rettorato dell’Università di Messina si è svolta la presentazione di “Messina Tantestorie. Itinerari per piccoli viaggiatori”, l’ultimo libro di Maria Francesca Tommasini, autrice di libri per ragazzi già nota nel panorama letterario per “Copriti bene”, “Tutti matti per i miti”, “La Costituzione per i bambini ed altre filatrocche”, “Le favole del borgo incantato” e tanti altri titoli di successo.“Messina Tantestorie.

Itinerari per piccoli viaggiatori” è un lungo racconto in cui l’autrice, vestendo i panni di Vincenzo, un giovane crocerista che arriva a Messina, si immerge nella città peloritana alla scoperta della sua storia, dei suoi monumenti e delle sue tradizioni.

Ad aprire il pomeriggio sono stati gli alunni dell’Istituto comprensivo “Leopardi” (Caminiti Ginevra, Cannata Pietro, De Domenico Doriana, Friscione Carmelo, Reale Sofia) che, diretti dalla professoressa Alida De Marco, hanno eseguito l’ Autunno di Vivaldi, l’Inno alla gioia di Beethoven e la Danza degli zufoli di Tchaikovsky. Sono poi intervenuti nell’ordine il professore Filippo Grasso, delegato del Rettore per il Turismo, il Provveditore agli studi Stello Vadalà che ha curato la prefazione del libro e l’editore Costantino Di Nicolò. Il secondo intermezzo è stato affidato al professore Mauro Geraci, docente di antropologia culturale e cantastorie che ha voluto allietare i presenti ed i tanti studenti intervenuti con tre ballate su Messina ricollegandole a tre diversi brani del libro.

Nella seconda parte del pomeriggio ha preso la parola l’autrice che, spiegando i motivi che l’hanno indotta a scrivere un libro su Messina, testualmente ha detto che a guidarla “è stato l’amore per la città e questo stesso sentimento ha indotto la bravissima Francesca Cannavò, Direttore degli Allestimenti Scenici della Fondazione Taormina Arte Sicilia, a realizzarne le tavole”. Il libro, indirizzato anche ai piccoli turisti stranieri che arrivano in città, è stato tradotto in inglese da Simon Tanner, lettore dell’Ateneo messinese. Un lavoro di squadra, insomma, facilmente evincibile dalla sintonia intercorrente tra tutti i protagonisti del pomeriggio, che ha consentito la realizzazione di un progetto unico nel suo genere e che vanta pochi precedenti nelle grandi città italiane.

L’incontro magistralmente coordinato dalla Dottoressa Rachele Gerace si è concluso tra il plauso dei presenti con l’intervento della piccola cantastorie Ginevra Giuffrida Busacca dell’Associazione cantastorie Busacca di Paternò.

A “Messina Tantestorie. Itinerari per piccoli viaggiatori” l’augurio di spiccare il volo verso importanti traguardi e collaborazioni perché ha molto da dire e da raccontare non solo ai ragazzi ma anche agli adulti che volessero divertirsi con la narrazione della Tommasini e magari percorrere gli itinerari da lei proposti alla scoperta della città.