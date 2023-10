Alle ore 10.30 di ieri, il Generale C.A. Riccardo Galletta, ha visitato il 12° Reggimento Carabinieri “Sicilia” ove gli sono stati resi gli onori dalla “Guardia d’Onore” schierata presso l’ingresso principale della caserma “Calatafimi” e successivamente, si è recato a rendere il saluto alla Bandiera di Guerra del 12° Reggimento Carabinieri “Sicilia”.

Nell’occasione, l’Ufficiale Generale ha visitato il Reparto e ha incontrato per un indirizzo di saluto una rappresentanza dei militari del 12° Reggimento nonché del Raggruppamento Operativo Speciale, del Gruppo Carabinieri per la tutela del Lavoro, del 9° Nucleo Elicotteri, del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale, del Nucleo Antisofisticazione e Sanità e del Nucleo Ispettorato del Lavoro, tutti Reparti suoi dipendenti ed ubicati nella Città di Palermo da quando, in data 5 settembre 2023, ha assunto in contemporanea alla carica di Vice Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri anche l’incarico di Comandante del Comando Unità Mobili e Specializzate Carabinieri “Palidoro”.

Al termine dell’incontro, dopo aver firmato l’Albo d’Onore del 12° Reggimento Carabinieri “Sicilia”, gli è stato illustrato un Briefing sulle attività svolte dal Reggimento Carabinieri particolarmente impiegato sull’intero territorio della Sicilia e sulle Isole minori.