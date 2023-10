Dopo quattro anni di fermo, l’ASD “Podistica Pattese” risale sulla macchina organizzativa per rimettere in marcia la “Scalata Patti-Tindari” e ripartire dalla 7ma edizione.

Un ritorno acclamato, la cronoscalata torna a mozzare ancora il fiato alle centinaia di podisti, per i panorami peculiari del percorso più che per la salita da affrontare correndo. L’interruzione della gara in calendario regionale, divenuta da subito iconica di Patti, aveva lasciato in tutti, sportivi e non, il sapore di una grande promessa non mantenuta.

«In questi anni di stop forzato sono state continue le richieste e gli inviti da parte di atleti, attività commerciali e Amministrazione – racconta Mario Addamo, vicepresidente della Podistica Pattese – e proprio la dimostrazione di quanto la Scalata sia entrata e rimasta nel cuore dei concittadini e dei runners forestieri ci ha dato l’entusiasmo di ritornare. Un fiore all’occhiello del nostro territorio che non potevamo smettere di annaffiare, una vetrina per far scoprire le nostre bellezze paesaggistiche e culturali, per questo – conclude Addamo – è una grande emozione anche per noi organizzatori seppur, al tempo stesso, rappresenti un grande impegno pratico e logistico».

Infatti, forte di una cornice eccezionalmente suggestiva, l’evento sportivo aveva sin dal debutto intercettato centinaia di partecipanti raccogliendo iscrizioni anche da diverse regioni italiane. Un veicolo promozionale importante e di grande stimolo per l’indotto economico e sociale che domenica prossima, 15 ottobre alle 10, ripartirà dal centro di Patti alla volta del Santuario dove tutti i podisti, ai nastri d’arrivo, riceveranno una medaglia in ceramica che riporta i tre simboli orgoglio del territorio pattese: la Basilica del Tindari, i laghetti di Marinello e il teatro Greco.