Il Prefetto di Messina, Cosima Di Stani, sarà a Gioiosa Marea, venerdì 13 ottobre per incontrare la popolazione scolastica in coincidenza della Giornata Internazionale per la Riduzione dei Disastri Naturali.

L’iniziativa si svolgerà alle ore 10,30 in piazza Cavour ed è organizzata in collaborazione con il Dipartimento Regionale di Protezione Civile nell’ambito della quinta edizione della Settimana Nazionale della Protezione Civile, volta a sensibilizzare la cittadinanza sui temi di stretta attualità, per un approccio consapevole al territorio che tenga conto anche delle nuove sfide globali poste dai cambiamenti climatici.

Nell’ambito della Settimana Nazionale della Protezione Civile, poi, per promuovere la campagna di comunicazione “Io non rischio – Buone pratiche di protezione civile” l’Associazione Rangers International sarà sabato 14 ottobre in Piazza Mercato a Gioiosa Marea e domenica 15 ottobre in Piazza Tonnara a San Giorgio per incontrare la cittadinanza e incentivare la cultura della prevenzione.