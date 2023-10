C’è preoccupazione a Fondachello, frazione del Comune di Valdina per un episodio successo la scorsa notte, intorno alla mezzanotte, nella via IV Novembre.

Da quanto si apprende un branco di circa 8 cani, di grossa taglia, ha aggredito un gatto domestico. Il povero felino è deceduto dopo una breve agonia sotto gli occhi degli impotenti cittadini accorsi. Straziante il pianto della “mamma umana” del felino. Dopo circa una ora il branco si è ripresentato sul luogo ma, vista la presenza di numerose persone, si è allontanato.

I cittadini sono fortemente turbati e preoccupati per questa, non isolata aggressione, che potrebbe essere riperpretata non solo contro animali ma anche nei confronti dei bambini o adulti che frequentano le strade di Fondachello.