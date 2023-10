Il Città di Galati è stato eliminato ai sedicesimi di finale della Coppa Italia di Promozione – Memorial “Orazio Siino”, venendo battuto in casa 3-0 dalla Santangiolese dopo la sconfitta 4-3, subita in trasferta.

Il match odierno è stato deciso dalle reti di Francesco Spinella, Francesco Pintaudi e Pietro Bellomo; la formazione galatese ha sprecato diverse occasioni da rete e ha dovuto fare i conti con varie defezioni (erano infatti assenti tra gli altri Crimaldi, il capitano Giuseppe Truglio, Basilio Campisi, Tommaso Truglio, Davide Vicario, Enrico Parafioriti e Giuseppe Samuel Parafioriti).

La prima azione degna di nota dell’incontro arriva al 12′, quando un tiro a giro dell’attaccante locale Protopapa viene bloccato a terra dal portiere avversario Puzzo. Al 20′ lo stesso Protopapa approfitta di un retropassaggio errato del difensore Brasesco e ci prova con un pallonetto, che si stampa sulla traversa. La Santangiolese si fa vedere in avanti al 24′ con Di Stefano e al 26′ con Spinella, ma in entrambe le occasioni si salva in corner l’estremo difensore locale Parafioriti. Al 32′ gli ospiti passano in vantaggio con Spinella, che insacca su cross di Cicero. Al 35′ Giglia si libera al vertice sinistro dell’area di rigore, ma poi non trova la porta. Il Città di Galati si rende pericoloso al 38′, con una punizione dal limite di Eric Campisi bloccata da Puzzo, e al 43′ con un tiro cross di Lupica deviato in corner sempre da Puzzo. Sugli sviluppi del calcio d’angolo, dopo un contrasto tra il difensore locale Matteo Serio e Puzzo, Emanuele Serio di testa manda di poco a lato.

In apertura di ripresa al 47′ altro errore di Brasesco, ma l’attaccante locale Spasaro non ne approfitta e Puzzo respinge la sua conclusione ravvicinata. Al 48′ vibranti proteste dei giocatori del Città di Galati, per un tocco di mani in area avversaria, ma il direttore di gara Patrizio di Palermo lascia correre. Al 58′ prima Spasaro e poi Protopapa non trovano la via della rete. Al 61′ viene decretato un calcio di rigore alla Santangiolese, per un fallo di Matteo Serio ai danni di Giglia; dal dischetto si presenta il capitano ospite Pintaudi che spiazza Parafioriti, siglando il 2-0. Il Città di Galati prova a riaprire la partita, ma spreca due clamorose occasioni al 68′ e al 72′; prima Protopapa calcia sul fondo da buona posizione, dopo Spasaro parte in contropiede, ma da due passi con un pallonetto non riesce a superare Puzzo, che si rifugia in angolo. All’84’ Bellomo sigla il tris in contropiede, facendo calare i titoli di coda sul match. La Santangiolese nel finale sfiora il poker con Spinella, su assist di Praticò, e con Cicero, che al 91′ colpisce l’incrocio dei pali con una conclusione dal limite.

Passa il turno invece il Rosmarino, che ribalta l’1-2 subito in casa, batte in trasferta 3-1 il Città di Mistretta e accede agli ottavi di finale di Coppa Italia. La squadra locale passa in vantaggio all’8′ con Salerno, ma il Rosmarino ha la meglio sugli avversari con le reti di Biondo al 48′, Bellamacina all’89’ e Paone al 93′. Si qualifica agli ottavi anche la Pro Mende, che si impone in casa 3-2 sulla capolista del Girone B di Promozione Aquila Bafia, bissando il successo dell’andata per 1-0; la gara viene decisa dalla doppietta di Trovato e dal gol di De Gregorio. Pareggio prezioso 1-1 del Valle del Mela contro la Polisportiva Gioiosa, che permette anche alla compagine di Giammoro di passare agli ottavi di finale, dopo la vittoria 1-0 dell’andata.