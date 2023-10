Il 15 ottobre 2023 è l’ International Baby Loss Awareness, La Giornata mondiale della consapevolezza sulla perdita perinatale e infantile. Un fenomeno di cui non si parla mai abbastanza, ma che accomuna più di 2 mila genitori l’anno solo in Italia. Perdere un figlio nel periodo perinatale, cioè tra la 22esima settimana di gestazione e i primi 7 giorni di vita, fa smarrire l’orientamento tra i genitori mancati.

Le Associazioni Giovannino Vive, InformadonnaMe, Sagittario e ACISJF Messina insieme alla Webtv EventiMessinaweb, anche quest’anno, come ogni anno a Messina si incontreranno alle ore 19.00 a Piazza Duomo per condividere con chi volesse aggregarsi, l’Onda di Luce, con le candele accese, che da una parte all’altra del mondo si accenderanno alla stessa ora, per ricordare tutti i bambini mai nati o scomparsi prematuramente. La Giornata ha lo scopo di sensibilizzare sulla perdita in gravidanza o dopo la nascita e divulgare la conoscenza dei fattori di rischio modificabili per ridurre le morti perinatali evitabili. Il rosa e l’azzurro i colori simbolo della Giornata. Tutti voi potete aderire all’iniziativa anche accendendo una candela e lasciandola brillare per un’ora.

“Vorrei dire che un bimbo perso, non è perso per la sua mamma che lo custodisce al sicuro nel suo cuore. Per sempre. Ma vorrei anche dire che una donna che perde un figlio durante l’attesa o nei giorni successivi alla sua nascita, diventa necessariamente qualcosa di diverso da quello che era. Perchè il dolore ci forgia, ci mette alla prova e allo stesso tempo ci fa scoprire e maturare nuove e spesso inattese risorse personali. In una parola, fa di noi delle persone migliori.

Forse è questo il dono che i bambini speciali fanno alle loro mamme. Forse è per questo che i bambini speciali hanno delle mamme speciali.” (tratto: da Quando l’attesa si interrompe di Giorgia E. Cozza)