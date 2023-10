Il Rosmarino ha piazzato un grandissimo colpo sul mercato, assicurandosi le prestazioni dell’esperto portiere Sebastiano Paterniti, neo vincitore dell’Europeo di Beach Soccer con la nazionale italiana, vittoriosa 5-4 in finale sulla Spagna nel match giocato ad Alghero.

Sebastiano Paterniti, classe 1989, è un atleta di straordinarie qualità e grande esperienza, e ha giocato in numerose squadre di categorie superiori, tra Serie D ed Eccellenza, con le maglie di Igea, Akragas, Città di Messina, Licata, Nebros, Orlandina, Rocca di Capri Leone e Acquedolci.

Il neo estremo difensore amaranto, originario di Tortorici, ha anche vinto diversi titoli nel Beach Soccer, tra cui un Mondiale per Club con il Napoli Beach Soccer, venendo nominato miglior portiere della competizione intercontinentale. Il nuovo acquisto Paterniti sarà a disposizione già dalla prossima Domenica di Mister Tomasi e del suo vice Paone, e difenderà i pali del Rosmarino nel Campionato di Promozione Girone B, in cui la compagine di Militello si trova al secondo posto a 12 punti, in compagnia del Gioiosa e a 3 lunghezze di distanza dalla capolista Aquila Bafia.

“Auguriamo a Sebastiano un grande in bocca al lupo per questa stagione, – ha affermato il Vice Presidente del Rosmarino Federico Castrovinci – con la speranza che possa disputare uno straordinario percorso insieme ai nostri colori”.