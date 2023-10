I consiglieri comunali Mangano, Gazia, Scafidi, Liotta e Truglio, “invitano e diffidano” i Dirigenti degli uffici comunali di Capo d’Orlando, competenti in materia, a trasmettere senza ulteriore e ingiustificato indugio, quanto richiesto nella Conferenza dei Capigruppo dello scorso 29 settembre e sollecitato informalmente nei giorni successivi.

In particolare viene richiesta “tutta la documentazione trasmessa dagli Uffici al Collegio dei Revisori dei Conti completa dei relativi riscontri dell’Organo di Controllo, per sanare le gravi criticità”, evidenziate nel verbale “Ricognizione Contenzioso e Fondo Rischi da Contenzioso compreso gli allegati, Esercizio 2022”.

Tutto ciò in considerazione, che come è noto, nella seduta consiliare del 03 ottobre, in cui si sarebbe dovuto trattare il punto relativo all’approvazione del Rendiconto 2022, è stato proposto e votato all’unanimità il rinvio all’11 ottobre, cioè oggi, alle ore 19:00 per consentire all’intero Consiglio Comunale di

esprimersi con scienza e conoscenza, previa acquisizione di tutta la documentazione e degli opportuni chiarimenti, richiesti sia dai componenti della IV Commissione Consiliare Permanente.

Chiedono, inoltre, la documentazione di seguito riportata:

Copia del lodo arbitrale reso in data 04/05/2023 nel contenzioso tra il Comune di Capo d’Orlando contro l’Ing. Giuseppe Rodriquez, completo di relata di notifica al Procuratore dell’Ente Locale Avv. Natale Bonfiglio nel procedimento arbitrale;

Relazione dettagliata sul richiamato lodo, come peraltro richiesta dall’Organo di Controllo, con il verbale n. 58 del 29/09/2023, completa delle motivazioni/impugnativa;

Copia di tutta la documentazione trasmessa dall’Avv. Natale Bonfiglio al Sig. Sindaco del Comune di Capo d’Orlando con nota del 31/05/2023 prot. n. 17201 “Procedimento arbitrale Comune di Capo d’Orlando contro l’Ing. Giuseppe Rodriquez. Trasmissione lodo e atti redatti nell’interesse delle parti”;

Copia dell’attestazione, dei debiti del Comune di Capo d’Orlando verso i propri dipendenti, a firma del dirigente responsabile in materia, già richiesta dal Collegio dei Revisori con Pec del 31/12/2020 e ribadito con il richiamato verbale n. 58;

Copie delle attestazioni “aggiornate”, dei legali, relative a tutti quei contenziosi, i cui decreti ingiuntivi sono stati rigettati per mancanza di copertura finanziaria e/o forma scritta dei contratti di forniture di beni e servizi.

I consiglieri di minoranza invitano inoltre il Segretario Generale, il Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria, il Responsabile dell’Area

Amministrativa/Contenzioso, il Collegio dei Revisori dei Conti, il Commissario ad Acta Dott.ssa Filippa Amata, ognuno nell’ambito delle proprie competenze e responsabilità, a intraprendere le più opportune iniziative e a fornire la necessaria e dovuta assistenza, per agevolare l’espletamento del mandato elettorale,

e in particolare per consentire agli scriventi di esaminare compiutamente e scientemente la proposta di deliberazione del Rendiconto 2022 e la sostenibilità del Piano di Riequilibrio Finanziario Pluriennale.