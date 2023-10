in Barcellona , Sport

Calcio da Tavolo, Barcellona conclude il girone d’andata della Serie A al secondo posto

In Serie C sta ben figurando la filiale Calcio Tavolo Igea, attualmente in settima posizione

- Benedetto Orti Tullo Tempo di lettura: 1 minuto

Al giro di boa dei Campionati Italiani di Calcio da Tavolo 2023/2024, nella serie A sono in testa le Fiamme Azzurre Roma che si candidano come compagine favorita per lo Scudetto. A seguire gli Eagles Napoli e il Barcellona Calcio Tavolo, a pari punti. A un punto di distanza, la F.lli Bari Reggio Emilia. Il girone di andata dei Campionati Italiani di Calcio da Tavolo è stato disputato al Palazzetto dello sport Bernardo Speca di San Benedetto del Tronto. I ragazzi barcellonesi hanno ben figurato nella più importante manifestazione agonistica nazionale alla quale hanno preso parte 48 club provenienti da tutta Italia per un totale di 300 giocatori. Tra loro, il Campione del Mondo Individuale Open in carica, Luca Colangelo, e lo spagnolo Carlos Flores, poche settimane fa vincitore del titolo di Campione d’Europa Individuale Open. In Serie C, comanda il Foggia nel Girone B, mentre nel girone A dominano a pari punti Napoli Pirates e Sessana. Il Calcio Tavolo Igea è al settimo posto nel girone B. Leggi anche Calcio da Tavolo, per il Barcellona CT la quarta vittoria consecutiva al Grand Prix di Messina Calcio da Tavolo, il CT Barcellona fa all in nel memorial Carmelo Bilardo

