Già pronto il quinto appuntamento al Parco “Maggiore La Rosa” di Barcellona Pozzo di Gotto, organizzato da “Sicilia Occidente”, fondata e diretta da Mario Alizzi circa quarant’anni fa.

Quello che ormai è diventato un evento di grande interesse, come anche, in crescendo, ogni anno registrato dalla Stampa in generale. L’evento omaggia personalità, specie del territorio, che si siano distinte in vari campi e settori in Italia ed all’estero, rivelando una realtà di eccellenze, localmente sconosciuta ai più, che però fanno onore alla nostra Terra.

Il Premio, sin dalla prima edizione nel 2018, infatti, si è caratterizzato per l’accurata scelta della eccellenze presenti in vari settori e campi, di personalità, appunto, originarie, in gran parte, del nostro territorio, chiaramente distintesi, in Italia ed all’estero. Particolarmente significativa, la grande disponibilità, accettando il premio speciale, del giornalista Melo Freni, nel 2018, dell’avvocato Principe del Foro non solo di Catania, Enzo Trantino, nel 2019 e dell’artista e ben altro, Emilio Greco, oltremodo conosciuto anche all’estero, nel 2021 e dell’Archimandrita Greco- ortodosso in Italia, Padre Alessio, destinatario di grandi riconoscimenti da

parte della stessa Chiesa Greco-ortodossa, nel 2022.

Di conseguenza, la disponibilità, di personalità di così alto spessore nei diversi ambienti, ha, immediatamente, dato grande affidabilità e garanzia e, quindi, molto positiva immagine al Premio, grazie proprio alla fiducia, da loro data agli organizzatori del Premio, facendo, subito decollare l’impegnativa iniziativa.