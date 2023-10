Nel tardo pomeriggio di ieri è morta la donna che in mattinata era stata centrata dall’auto condotta da Salvatore Scammacca, ormai priva di controllo dopo che l’uomo era stato raggiunto da colpi di arma da fuoco esplosi contro di lui.

Nunzia Arena, 86 anni, stava acquistando frutta da un venditore ambulante, anche lui travolto dal mezzo privo di controllo. La donna era stata trasportata all’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta. Qui è spirata a seguito dei gravi traumi riportati.

A Valguarnera Caropepe e nell’ennese è caccia all’uomo sospettato di avere ucciso Salvatore Scammacca. Poco prima del fatto di sangue, avvenuto alle 10.45 in Via Archimede, aveva avuto un’accesa discussione con lui. Nel pomeriggio di ieri, le Forze di Polizia hanno diffuso la foto di Guglielmo Ruisi, 51 anni. Nel comunicato diffuso ieri pomeriggio dai Carabinieri del Comando Provinciale di Enna, si legge che “dai primi accertamenti esperiti, sotto il coordinamento dei magistrati della Procura della Repubblica di Enna presenti sul posto, i sospetti sono attualmente indirizzati nei confronti del 51enne Guglielmo Ruisi, anche egli di Valguarnera, con il quale avrebbe avuto un diverbio nel corso della mattinata. Attualmente sono in corso le ricerche da parte delle Forze di Polizia del Ruisi, il quale potrebbe essere tuttora in possesso dell’arma utilizzata per attingere mortalmente lo Scamacca. Il predetto ha in uso una Mercedes CLK di color blu”.