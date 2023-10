A partire dalle 17 di oggi pomeriggio aperte le iscrizioni sulla piattaforma digitale per il servizio di mensa scolastica.

“È tutto pronto per l’avvio della servizio di mensa scolastica per l’anno in corso, previa disponibilità degli istituti scolastici” spiega il sindaco Federico Basile.

In previsione dell’attivazione della mensa, le famiglie interessate già a partire da oggi pomeriggio, dalle 17 potranno presentare istanza di accesso al servizio attraverso la piattaforma digitale all’indirizzo: https://serviziscolastici.comune.messina.it/portalecittadino/login

I genitori interessati dal servizio mensa avranno a disposizione, oltre al portale sopraindicato, anche un’APP (SIMEAL) scaricabile da Play Store e Apple store GOOGLE.